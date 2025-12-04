Según información de César Luis Merlo, Chivas y Armando González habrían llegado a un acuerdo para una renovación histórica, que lo mantendrá en el club por los próximos cinco años. El nuevo contrato incluye una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares para Europa, cifra que blindará al Rebaño si llega una oferta del Viejo Continente. Sin embargo, junto a este nuevo estatus también llegarán nuevas obligaciones para la ‘Hormiga’, que ahora será considerada pieza clave del proyecto.

Aunque Merlo no dio cifras exactas, sí adelantó que el aumento salarial será muy significativo. Armando tenía sueldo de juvenil y ahora pasará a ganar como una auténtica figura del plantel, con un esquema escalonado que incrementará año con año. Este cambio, naturalmente, implica que la directiva elevará sus exigencias en cuanto a rendimiento y resultados, pues su nuevo contrato refleja la importancia que tendrá dentro del equipo.

Además, con las salidas confirmadas de Alan Pulido y Javier Hernández, la responsabilidad del ataque recaerá por completo en el Otaku del Gol. Aunque regresarán delanteros con más experiencia como Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, será Armando quien lleve el peso ofensivo de Chivas, una responsabilidad acorde al rol y al salario que ahora tendrá, ya no como juvenil, sino como la principal figura del Rebaño.

Pese a haber firmado un Apertura 2025 de ensueño, su mayor área de mejora sigue siendo la efectividad frente al arco. El propio Fernando González admitió que todo el equipo notó las múltiples oportunidades claras que Armando falló. Si comparamos sus goles por 90 minutos con la cantidad de tiros que realiza, vemos que es de los que más anota, pero también de los que más intenta. Ajustar esa relación será clave para su consolidación en 2026.

El Clausura 2026 será la gran oportunidad de Armando González para ir al Mundial

Por ahora, solo queda esperar el inicio de la pretemporada y el arranque del Clausura 2026, torneo en el que Armando González buscará meterse en la convocatoria final para el Mundial. Para lograrlo deberá competir con delanteros de enorme jerarquía como Raúl Jiménez, Santiago Giménez y un Germán Berterame en gran momento, por lo que el desafío será mayúsculo.