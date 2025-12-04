El mercado de fichajes de la Liga MX Femenil ha comenzado a moverse, por lo que los rumores están a la orden del día; sin embargo, han comenzado a circular versiones que pondrían a dos jugadoras históricas de Chivas Femenil en la órbita de otros clubes para el Clausura 2026.

La directiva del Guadalajara ha sido blanco de críticas por las decisiones que ha tomado en torno al cuerpo técnico que encabeza Antonio Contreras y por el rendimiento de muchas jugadoras por los cambios de posición que ha ordenado el entrenador español.

Sin embargo, la especialista del futbol femenil, Michelle Rosas, reveló que Cheli Torres ya estaría en pláticas con Pumas y Cruz Azul para definir en dónde continuar su futuro, además de Caro Jaramillo, por quien el Toluca estaría moviendo sus piezas para poder contratarla.

“Ojo, se habla de que Araceli Torres ya está revisando ofertas y Pumas o Cruz Azul podrían ser sus nuevas casas para recuperar los minutos que perdió en el Guadalajara.

“El tema de Carolina Jaramillo volvió a surgir en el sentido de si ya llegó a un acuerdo o no con el Toluca. Caro todavía tiene contrato con Chivas Femenil, pero eso no es impedimento para que las jugadoras decidan irse”, explicó la comunicadora en su canal de YouTube, Pasión Femenil.

¿Por qué se iría Cheli Torres de Chivas Femenil?

Pese a ser una de las jugadoras más queridas por la afición, la defensora ha quedado en el olvido del entrenador Antonio Contreras, con quien pasó de titular indiscutible y hasta seleccionada nacional a ser una jugadora más en la plantilla, quedando fuera hasta de las convocatorias en diversos partidos.

¿Qué podría acercar a Caro Jaramillo al Toluca?

Las Diablas Rojas han estado tras los pasos de la Comandante desde hace más de un año, tratando de convencerla de dejar al Guadalajara para vestirse de escarlata, aunque hasta este momento no han podido llevársela

Sin embargo, las mexiquenses cuentan en sus filas con Karla Martínez, exjugadora de Chivas Femenil que se revalorizó desde que llegó a Toluca, por lo que podría ser clave para convencer a Carolina Jaramillo de cambiar de aires gracias a la cercana relación que existe entre ambas futbolistas.