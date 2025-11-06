Chivas Femenil comenzará su participación en la Liguilla del Apertura 2025 frente al sorpresivo y poderoso Toluca en la cancha del Estadio Akron, en donde los aficionados rojiblancos manifestaron su molestia contra el entrenador Antonio Contreras por dejar en la banca a Carolina Jaramillo.

Desde su llegada al banquillo del Guadalajara, el entrenador español ha sido blanco de críticas y cuestionamientos por parte de los aficionados por la toma de algunas decisiones que van en contra de la opinión popular, en donde de cara a los Cuartos de Final no fue la excepción.

Tras darse a conocer la alineación del chiverío femenil para recibir a las Diablas Rojas, decenas de aficionados comenzaron a manifestarse en redes sociales y a criticar al timonel europeo por su decisión de prescindir de la Comandante, quien es una de las mejores creativas de todo el Circuito Rosa.

Aunque es cierto que Antonio Contreras ha cumplido los objetivos al frente del Guadalajara, la realidad es que sus métodos no han gustado del todo a los aficionados, quienes desean volver a ver a un Rebaño que gane con facilidad a sus adversarios como en procesos con entrenadores anteriores.

Los comentarios contra Antonio Contreras por sacar a Caro Jaramillo

Chivas Femenil explicó la ausencia de Caro Jaramillo

A través de un mensaje en sus redes sociales, el Rebaño informó que Carolina Jaramillo presentó algunas molestias físicas, por lo que se decidió que fuera suplente para este compromiso contra el Toluca.