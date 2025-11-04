Karla Martínez es una de las mejores defensoras que tiene toda la Liga MX, por lo que a muchos aficionados de Chivas Femenil les sigue doliendo su repentina salida del conjunto rojiblanco para regresar al Toluca, en donde por coincidencia se encontrarán en la etapa de Cuartos de Final.

La Princesa recuperó su mejor versión futbolística desde que salió del redil rumbo a la escuadra de las Diablas Rojas, por lo que la zaguera dejó en claro que no le interesa su pasado como rojiblanca, ya que demostró que hoy vislumbra al Rebaño como su adversario y quiere derrotarlo para avanzar a Semifinales del Circuito Rosa.

“Es un club al que le tengo mucho respeto. No te diría que es la motivación principal para mi en los Cuartos de Final. Todo lo contrario, la motivación para mi es lo que el club ha conseguido, los puntos que tenemos, el lugar en el que estamos y la posibilidad de cerrar en nuestra casa es la motivación más grande.

“Chivas es un club al que le tengo muchísimo cariño y respeto, pero hoy por hoy es mi rival y defiendo a este escudo”, declaró la defensora en conferencia de prensa.

Karla Martínez admitió que necesitaba salir de Chivas Femenil

“El semestre pasado, a nivel personal, pasaron muchas cosas en mi vida. Eso terminó perjudicando al futbol. Lo necesitaba y para mí, el venir a Toluca, siempre fue un aliento, una motivación porque es un club que ya conozco y que ya me conoce (…) Feliz de haber pasado esa etapa en Chivas, pero hoy por hoy estoy de este lado y feliz de lo que estoy viviendo”, concluyó la defensora.

Hay que recordar que la madre de la Princesa sufrió un atentado contra su vida que la llevó al hospital durante varias semanas, por lo que evidentemente el nivel de la jugadora fue a la baja, saliendo del gusto del entrenador Antonio Contreras hasta que la defensa prefirió salir del club a buscar nuevos desafíos.