Chivas Femenil cerró su participación en la fase regular del Apertura 2025 con un impresionante triunfo sobre las Centellas del Necaxa por marcador de 4-0, con lo que las dirigidas por Antonio Contreras se reportan listas para su serie de los Cuartos de Final contra el Toluca.

El Guadalajara sufrió muchos altibajos en este semestre; sin embargo, el registrar una buena racha en la recta final de la temporada bastó para escalar posiciones y quedarse en el quinto peldaño con 33 puntos.

Sin embargo, el Rebaño volvió a quedarse lejos de los puestos de élite, ya que clubes como Tigres o Pachuca están muy por encima en cuanto a puntos cosechados en el torneo, por lo que son las máximas candidatas al título en el Circuito Rosa.

Así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2025