La fase regular del Apertura 2025 ha llegado a su fin, por lo que tras los resultados suscitados desde este viernes tras los compromisos de Chivas Femenil contra Necaxa y el Toluca frente a Puebla, se confirmó el primer choque de la Liguilla.

El Guadalajara, pese al triunfo sobre las Centellas, se quedó en el quinto lugar general con 33 puntos, por lo que las Diablas Rojas amarraron la cuarta posición de la tabla de posiciones con 35 unidades, por lo que quedó amarrado dicho enfrentamiento en los Cuartos de Final.

Hay que recordar que en el más reciente antecedente entre estos dos equipos, la escuadra escarlata se impuso con categoría sobre el chiverío femenil por marcador de 2-1 con anotaciones de Amandine Henry y Eugenie Le Sommer. El descuento rojiblanco lo hizo Casandra Montero.

Esta será la tercera ocasión en que Chivas Femenil y Toluca se encuentren en Liguilla, las tres en Cuartos de Final y donde siempre ha salido victorioso el conjunto rojiblanco, el primero en el Clausura 2021 con global de 4-0 y la segunda en el Apertura 2023 con global de 5-1.

¿Cuándo se jugarían los partidos entre Chivas Femenil vs. Toluca?

A falta de que la Liga MX lo haga oficial, los partidos entre rojiblancas y escarlatas, se jugarían el viernes 7 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, mientras que la Vuelta se disputaría el domingo 9 de noviembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez.