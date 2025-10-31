Chivas Femenil culminó su participación en el Apertura 2025 con una importante victoria en la cancha del Estadio Akron frente a la escuadra de las Centellas del Necaxa, compromiso con el que las tapatías se reportan listas para la Liguilla por el título.

El Guadalajara se mantiene con una propuesta que no convence a todos los aficionados, pero que se mantiene siendo efectiva bajo la tutela de Antonio Contreras, en donde el chiverío tratará de conseguir su tercera corona profesional.

La primera anotación fue obra de Denise Castro, en donde la mexicoestadounidense se reencontró con el gol después de un centro a primer poste que Licha Cervantes trató de rematar, pero el rebote quedó a merced del nuevo refuerzo del Rebaño que la mandó a guardar de cabeza.

Para el segundo tiempo, Viridiana Salazar hizo historia en el Circuito Rosa al llegar a 100 goles como profesional tras cerrar una diagonal retrasada para mandar la redonda al fondo de las redes.

La tercera anotación del Guadalajara fue obra de la eterna Alicia Cervantes, quien aprovechó una pésima intervención de la cancerbera necaxista, que dejó un rebote en el área chica, para que la Depredadora la mandara a guardar.

En tiempo de compensación, Alicia Cervantes siguió haciendo historia con la camiseta rojiblanca y anotó su doblete en la noche tras un centro por izquierda de Monse Hernández para rematar de cabeza y poner los cartones definitivos.

