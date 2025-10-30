El receso ha llegado a su fin y Chivas Femenil está por encarar la última jornada de la fase regular del Apertura 2025 frente a las Centellas del Necaxa, duelo con el que el Rebaño desea ganar confianza de cara a su debut en la Liguilla la próxima semana, en donde Adriana Iturbide lanzó una advertencia a todo el balompié nacional.

Boyi dejó en claro que el Guadalajara no es un rival fácil de superar en el Circuito Rosa, por lo que sabe que el triunfo contra las hidrocálidas es vital para tratar de terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones de cara a los duelos de Fase Final.

Por si fuera poco, la delantera del chiverío femenil aseguró que no les inquieta enfrentarse a cualquier rival, asegurando que suele irle bien a las tapatías cuando se enfrentan a los rivales que ocupan los primeros lugares, por lo que hay confianza de poderlos derrotar.

“Nosotras concentrarnos en lo nuestro. Al final es lo que nos ha dado mucha vida, nos ha dado tranquilidad el concentrarnos en lo que nos toca y sumar esos tres puntos que son importantísimos para por lo menos quedar en el quinto lugar y no bajar más la posición.

“Sabemos que podemos ganarle a cualquier equipo, ya lo hemos demostrado en el torneo. Incluso hasta con los equipos que están más arriba nos va un poquito mejor y eso nos da esa tranquilidad de saber que sabemos afrontar ese tipo de juegos”, declaró en entrevista para Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Centellas del Necaxa?

El último duelo de la fase regular para el Guadalajara se llevará a cabo el próximo viernes 31 de octubre en la cancha del Estadio Akron contra el Necaxa, compromiso que arrancará en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.