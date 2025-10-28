Chivas Femenil ha perdido parte de su esencia durante este Apertura 2025 de la mano del entrenador Antonio Contreras, ya que la escuadra rojiblanca pasó de ser una potencia y eterno semillero de nuevos talentos a ser un equipo que sufre para cumplir con la regla de menores del Circuito Rosa.

El surgimiento y consolidación de talento desde fuerzas básicas del Guadalajara se ha puesto en pausa en este semestre y la prueba de ello es que la escuadra rojiblanca es el peor equipo de todo el futbol mexicano en ese rubro, por lo que le falta cumplir con 175 minutos a falta de un partido por disputarse.

Es por eso que el entrenador español deberá utilizar a algunas canteranas para su duelo de la jornada 17 cuando las tapatías reciban a las Centellas del Necaxa en la cancha del Estadio Akron para poder cumplir con dicha obligación que marca el calendario de competencia.

Durante todo el semestre, solamente cuatro futbolistas han sumado a dicha regla y son Ivonne González, Amalia López, Dana Sandoval y Valeria Alvarado, quien fue la que más sumó a dicha regla con 540 en total, de los cuales 450 fue porque fue llevada a Selección Mexicana, no porque Contreras le diera el voto de confianza.

¿Qué pasaría si Chivas Femenil suma menos de 175 minutos en la regla de menores?

En caso de que un club no cumpla con la norma de alinear durante al menos mil 260 minutos a jugadoras nacidas entre 2005 y 2010 a lo largo de todo el semestre, será sancionado con perder tres puntos al final del campeonato, por lo que el día de hoy caería hasta la séptima posición.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Necaxa?

El Guadalajara regresará a la actividad tras el receso por la Fecha FIFA este viernes 31 de octubre en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.