La cantera de Chivas vuelve a dar de qué hablar a nivel internacional. Valeria Alvarado, mediocampista de apenas 17 años, ha sido una de las jugadoras más destacadas de la Selección Mexicana Femenil Sub-17, que consiguió su pase a los octavos de final del Mundial que se disputa en Marruecos.

La joven nacida en Tepic, Nayarit, se formó en las Fuerzas Básicas rojiblancas y hoy representa con orgullo los colores del Rebaño en una de las vitrinas más importantes del futbol juvenil. Alvarado fue titular en el debut ante Corea del Norte, duelo que México perdió 2-0, donde disputó 46 minutos en medio de un contexto adverso.

Sin embargo, su influencia creció con el paso del torneo. Frente a Países Bajos ingresó desde el banquillo a falta de diez minutos para el final y firmó la asistencia del gol que le dio el triunfo al Tricolor. Y en el cierre de la fase de grupos completó los 90 minutos en la victoria ante Camerún, resultado que selló la clasificación a la siguiente ronda.

Su presencia constante en los tres encuentros refleja la confianza que el cuerpo técnico del Tri ha depositado en ella. Dueña de una notable visión de juego y temple con el balón, la nayarita se ha consolidado como pieza clave en el mediocampo mexicano. Su evolución no ha pasado desapercibida para los seguidores de Chivas, que en redes sociales comienzan a pedir su incorporación definitiva al primer equipo femenil para la próxima temporada.

Lo que viene para la Selección Mexicana Femenil Sub-17

México finalizó en el segundo lugar de su grupo, por detrás de Corea del Norte, y ahora espera conocer a su rival en los octavos final. El Tri jugará el próximo miércoles 29 de octubre, ante el segundo clasificado del Grupo F, a definir entre Japón o Paraguay, que ya están clasificados pero deben definir el primer lugar.