Chivas Femenil puso fin a su invicto de seis partidos luego de su visita a Pachuca por la Jornada 16 del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado perdió por 2-1 ante las Tuzas y quedó en el 5° lugar de la tabla de posiciones. Alicia Cervantes, la eterna goleadora rojiblanca, fue la autora del gol en el Estadio Hidalgo.

La delantera de 31 años ha tenido mejores torneos, pero en este su contribución sigue siendo importante, además de mostrar una cuota extra de esfuerzo y sacrificio sin balón. Además de Alicia Cervantes, el Rebaño ha contado con el aporte goleador de Denise Castro, la segunda artillera del equipo.

En la primera mitad del juego ante Pachuca, Licha Cervantes recibió un balón en profundidad y no se dudó en sacar un fuerte remate de primera, que no dio tiempo a la defensa ni a la propia portera del conjunto local. Con su gol, puso el 1-1 parcial y llegó a 150 goles con la playera del Rebaño.

Así va Licha Cervantes en la tabla de goleo

Alicia Cervantes llegó a ocho goles en el Apertura 2025, a falta de una jornada para el cierre de la fase regular. Aunque la delantera buscará seguir engrosando sus números en la Liguilla, claramente está muy lejos de las principales artilleras del torneo, Charlyn Corral (22) o Aerial Chavarin (17).