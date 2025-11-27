En Chivas todo el mundo está expectante debido a que cerró de la mejor manera el Apertura 2025 y enfrenta a Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla. De cara a la serie en la Liguilla, Rubén González dejó claro que no han ganado nada, pero que en la mente del equipo lo que se piensa es en el título.

Tras años un año de decepciones en la dirección técnica rojiblanca, Gabriel Milito trajo paz con declaraciones razonables y alineaciones que se ajustaban de la mejor manera a lo que podía dar cada jugador. América, Atlas, Rayados de Monterrey y Pachuca sufrieron el ataque eficaz del conjunto de Gabriel Milito.

Como decíamos, en Guadalajara la afición está pletórica, pero dentro del equipo bajan las expectativas porque no han ganado nada. En diálogos con TUDN, Rubén el Oso González dejó clara esa posición que hay dentro del equipo, pero señaló que están ilusionados con ser campeones de la Liga MX.

El Oso González se ilusiona con llegar a jugar la final del Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

“Creo que es algo motivante para nosotros la manera en que cerramos, pero sabemos que solo fue el paso para llegar a esto. Ahorita la expectativa que tenemos es pensar en grande. Pensar en el título, pensar en estar en la final, pero sabemos que tenemos que ir partido a partido”, explicó. Y agregó: “Creo que eso nos ayuda mucho, pero si tener el sueño de llegar a la final”.

Rubén González, de indiscutido a inamovible en las Chivas de Milito

Un movimiento acertado por parte de Gabriel Milito en Chivas fue haber enviado como titular en cada partido a Rubén González. El Oso comenzó como suplente, pero partido a partido comenzó a ganarse nuevamente su lugar ya que genera grandes soluciones al momento de defender. La falta de virtudes al momento de realizar salidas limpias, la compensa al momento de defender.