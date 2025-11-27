Cuando Gabriel Milito llegó a Chivas hubo muchas dudas sobre la decisión, especialmente por el mal inicio del Apertura 2025, en el que el equipo no encontraba resultados ni regularidad. Sin embargo, desde el primer día se notó una forma distinta de trabajar, dentro y fuera de la cancha, que con el tiempo empezó a rendir frutos y a transformar por completo el ánimo del vestidor.

Ahora tenemos una confirmación más clara de ese cambio, pues en el episodio más reciente de Detrás del Rebaño, José Castillo y Diego Campillo hablaron sobre su experiencia con Milito mientras este último continua con su recuperación. Ambos compartieron cómo se vivió desde adentro la llegada del entrenador argentino y lo que representó para el grupo.

Castillo confesó que el cambio se sintió desde el primer día, destacando la cercanía que Milito tiene con los jugadores. Además, explicó que en pequeños detalles se puede notar la jerarquía, la experiencia y la claridad de ideas del estratega, algo que inevitablemente genera respeto y facilita que todos comprendan mejor la idea futbolística que busca implementar.

Por su parte, Campillo resaltó que el cambio más notorio fue aprender a jugar con línea de 5, algo que ninguno de los dos centrales había hecho antes en el Guadalajara. Incluso sugirió que esa podría haber sido la razón de los malos resultados iniciales, ya que aún no se acomodaban a la nueva estructura. El video también muestra una charla de presentación de Milito, donde el DT explica que su misión es sacar la mejor versión de cada jugador en el campo.

Gabriel Milito empezó a tener resultados positivos hacia el final de torneo

El trabajo de Gabriel Milito ha dado resultados evidentes, regresando a Chivas a una Liguilla de forma directa y no solo como un equipo animador, sino como un contendiente firme a llegar a la Final. Si el equipo continúa con esta evolución y mantiene el nivel mostrado, Milito podría incluso hacer historia ganando el título en su primer torneo al mando del Rebaño Sagrado.