Chivas se enfrenta la noche de este jueves a Cruz Azul en la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025. En este tipo de partidos de eliminación directa todos los jugadores tienen indicaciones claras que deben cumplir de forma perfecta para avanzar a la siguiente fase, pero hay uno en particular que, a pesar de haber iniciado el torneo casi sin oportunidades, tendrá la que probablemente sea la labor más importante del partido.

El Oso González se ha vuelto titular indiscutible.

Se trata de Fernando González, quien recibió sus primeros minutos en el Apertura 2025 hasta la Jornada 8, cuando entró de cambio tras la lesión de Erick Gutiérrez. Sin embargo, desde ese momento se ganó la confianza de Gabriel Milito y se volvió titular indiscutible, y esta noche, y en el partido de vuelta del domingo, deberá cumplir una importante misión: cortar las líneas de pase de Charly Rodríguez.

El mediocampista de Cruz Azul es quien se encarga de “mover los hilos” en el equipo, siendo el mejor mediocampista de la Liga MX a la hora de dar centros, pases peligrosos, asistencias y todo lo que involucre hacer progresar a la Máquina. Por lo tanto, si el Oso logra frenar a Rodríguez, el cuadro Celeste perderá muchísimo poder ofensivo y le llegarán muchos menos balones a sus delanteros.

La creación de juego es la especialidad de Charly.

Y es que precisamente la gran debilidad de Charly Rodríguez son los duelos defensivos. Si bien es el mejor de la Liga en los rubros que ya mencionamos, es en cambio de los peores cuando se trata de balones perdidos y duelos por la posesión, especialmente cuando son por aire, por lo que disputar el esférico es algo que definitivamente no es su fuerte, además de que probablemente no se lo exijan desde el banquillo.

Gabriel Milito tendrá que decidir entre uno o dos contenciones contra Cruz Azul

Una de las posibles variantes para esta noche será precisamente cómo acomodará Gabriel Milito la contención, pues podría jugar con un doble pivote, en el cual se repartirían esta función González y Omar Govea, u optar porque el Oso sea el único encargado de defender en el medio campo, y Govea haga precisamente lo que hay que impedir que haga Charly: proveer de balones a los delanteros del Rebaño Sagrado.