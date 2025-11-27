Llegó la hora de la verdad para las Chivas de Guadalajara, que este jueves 27 de noviembre se enfrentarán al Cruz Azul por los cuartos de final del Apertura 2025. El Rebaño abrirá la eliminatoria en el Estadio Akron, ante su público, donde buscará sacar la ventaja para luego intentar sellar el pase a semifinales en el Estadio Olímpico Universitario.

Después de un receso por fecha FIFA y la disputa del Play-In, el Guadalajara buscará continuar con el buen andar que mostró en el cierre de la fase regular, donde ganó ocho de sus últimos nueve partidos. Para enfrentar a la Máquina, el entrenador Gabriel Milito apostaría por un once similar al que ha utilizado últimamente, aunque con el importante regreso de Luis Romo.

El experimentado referente rojiblanco, con pasado justamente en Cruz Azul, había sido expulsado en la goleada ante Atlas en el Clásico Tapatío, en lo que fue su única ausencia en todo el torneo. Su lugar en aquella ocasión fue ocupado por Gilberto Sepúlveda, pero ahora Romo regresará al once titular.

Alineación de Chivas vs. Cruz Azul

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Fernando González

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Cruz Azul vs. Chivas