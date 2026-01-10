Chivas disputará este sábado su primer partido oficial del 2026, recibiendo al Pachuca en el Estadio Akron a las 5:07 pm (tiempo del centro de México), en uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 1 del Clausura 2026. La expectativa es alta, especialmente por el buen nivel futbolístico que el Rebaño Sagrado mostró durante la pretemporada, aunque la gran incógnita pasa por la alineación que presentará Gabriel Milito debido a varias bajas importantes.

La principal duda es Armando González. Aunque el joven delantero ha manifestado estar al 100% para iniciar el torneo, en las últimas semanas continuó resintiéndose de la lesión sufrida al cierre del Apertura 2025, por lo que fue convocado, pero su presencia como titular no está garantizada. En contraste, Fernando González, Diego Campillo y Gilberto Sepúlveda quedaron completamente descartados, ya que sus lesiones los dejaron fuera incluso de la convocatoria.

Gilberto Sepúlveda salió lesionado en el partido ante Leones Negros

En cuanto a las altas, Gabriel Milito sí contará con varias caras nuevas. Fueron convocados el defensa del Tapatío Ángel Chávez, los refuerzos Brian Gutiérrez, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, así como los canteranos Samir Inda, Yael Padilla, Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Esto le permite al estratega argentino tener variantes y talento suficiente para armar su once inicial pese a las ausencias.

La probable alineación de Chivas para enfrentar al Pachuca

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Daniel Aguirre

Luis Romo

José Castillo

Bryan González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Efraín Álvarez

Ángel Sepúlveda

La probable alineación del Pachuca para su visita a Chivas