Chivas Femenil está listo para encarar su primer duelo en calidad de visitante del Clausura 2026, en donde la misión será complicada debido a que será enfrentando a una de las revelaciones del Circuito Rosa, el Cruz Azul.

La Máquina tuvo un brillante Apertura 2025 en donde llegó, contra todo pronóstico, hasta las Semifinales y ahora arrancó su participación con una impresionante victoria de 0-5 sobre el León, en donde usaron como titular a la ex-rojiblanca, Cheli Torres.

Chivas Femenil tuvo una redonda actuación durante su presentación en el Clausura 2026 al derrotar por marcador de 2-0 al Atlético de San Luis en la cancha del Estadio Akron, por lo que desean mantener esa buena racha para este duelo en el que la exigencia será al máximo.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Cruz Azul por el Clausura 2026?

El duelo entre el Rebaño y La Máquina se llevará a cabo este sábado 10 de enero en punto de las 15:45 horas, tiempo del centro de México, en donde la peculiaridad será que se jugara en el Estadio Centenario de Cuernavaca, lo que marcará el debut de las celestes en dicha plaza por este Clausura 2026.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

El compromiso del Guadalajara contra Cruz Azul será transmitido por la señal de Vix, pero también tendrá una señal gratuita a través de YouTube de la Liga MX Femenil.