Chivas Femenil es uno de los equipos que más altas expectativas está generando dentro de la Liga MX debido a las grandes contrataciones que consiguió en el mercado de fichajes, por lo que la obligación está puesta en el título del Clausura 2026.

El Guadalajara arrancó su participación en dicho semestre con un importante triunfo sobre el Atlético de San Luis, en donde la buena noticia fue que la delantera Jasmine Casarez debutó y se estrenó como goleadora para encaminar a la victoria.

Es por eso que la exdelantera del FC Juárez aseguró que el chiverío femenil está para aspirar a objetivos grandes, en donde la meta principal es conseguir el título de Liga MX.

“Algo muy grande. Creo que el club ya es muy grande y creo que tenemos ese mismo objetivo de ganar un campeonato. Van a ver a un equipo que tiene mucha garra y muy competitivo”, declaró la delantera en palabras para Fox.

¿Quiénes son los refuerzos de Chivas Femenil para el Clausura 2026?

El Guadalajara concretó fichajes de calidad y renombre en el Circuito Rosa en las figuras de Eva González, Cristina Ferral, Jasmine Casarez y Mayra Pelayo, en donde las tres primeras debutaron con el chiverío femenil, mientras que la última está en la recta final de su recuperación de ligamento cruzado anterior.

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Aunque la Liga MX indica que el compromiso se jugaría en instalaciones de La Noria, hace unas semanas se anunció que la escuadra femenil cementera disputaría sus duelos de local en Cuernavaca en el Estadio Centenario, en donde el compromiso se jugará el próximo sábado 10 de enero en punto de las 15:45 horas, tiempo del centro de México.