Chivas Femenil comenzó de la mejor manera el Clausura 2026 luego de superar a Atlético de San Luis en el Estadio Akron en la jornada uno. Las rojiblancas se quedaron con los tres puntos gracias a los goles de Casandra Montero y Jasmine Cazares.

El Guadalajara llegó a este con la idea de renovar las ilusiones tras haber quedado a deber en el Apertura 2025. Es por este motivo que llegaron cuatro refuerzos de calidad para así ver si Antonio Contreras puede cambiar el andar del equipo rojiblanco.

El primer tiempo se notó un equipo aún un poco oxidado, pero que de la mano de Carolina Jaramillo encontraba jugadas de gol como su tiro de larga distancia. A su vez, en el fondo Celeste Espino tuvo que trabajar para detener un tiro que parecía débil para controlar, pero lo envió sobre un costado.

Chivas Femenil logró superar a Atlético de San Luis en la jornada uno. (Foto: IMAGO7)

En la segunda mitad poco sucedía, pero de la mano de la Comandante apareció el primer de Jasmine Cazares con el Guadalajara ya que anotó de cabeza. Con el correr de los minutos la defensa potosina se abrió y comenzó a encontrar espacios para que Alicia Cervantes o Adriana Iturbide aparecieran. Sin embargo, al 72’ apareció Casandro Montero con un balón perdido en el área para anotar el 2-0 final.

De esta manera, Chivas Femenil superó a Atlético de San Luis y es primera momentáneamente con tres puntos en la tabla general de posiciones. El próximo juego del Guadalajara será ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario a las 15:45 del Centro de México.

Video de goles de Chivas ante Atlético de San Luis

Video de jugadas de peligros Chivas vs. Atlético de San Luis

Alineación de Chivas

Celeste Espino, Damaris Godínez, Cristina Ferral, Casandra Montero, Carolina Jaramillo, Yamile Franco, Eva González, Natalia Villareal, Denise Castro, Jasmine Cazares y Alicia Cervantes. DT: Antonio Contreras

Alineación de Atlético de San Luis

Ana Zárate, Karen Cano, Aurora Suárez, Elaily Hernández – Repreza, Citlali Hernández, Viridina López, María Sánchez, Rebeca Contreras, Farlyn Caicedo, Enyerlianys Higuera y Amina Bello. DT: Ignacio Quintana.

Cambios en Chivas

Gabriela Valenzuela por Damaris Godínez (Descanso), Joseline Montoya por Yasmine Cazares (65’), Viridiana Salazar por Denise Castro (75’), Amalia López por Carolina Jaramillo (75’) y Samantha López por Cristina Ferral (85′).

Cambios de Atlético de San Luis

Silvana González por Fernanda Sánchez (Descanso) Kimberlin Galicia por Amina Bello (60′), Alexa Herrera por Viridina López (75′) y Mía Flores por Enyerliannys Higuera (75′).