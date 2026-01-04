Chivas vuelve a tener acción este domingo cuando enfrente a Leones Negros tras haber perdido por penales ante Atlas en la Copa Pacífica. De cara al duelo de esta noche en el Estadio Jalisco ante los Melenudos repasamos si el partido se podrá seguir o no por televisión abierta EN VIVO y EN DIRECTO.

El Guadalajara llevó adelante un buen partido, pero no pudo quedarse con la victoria en el primer Clásico Tapatío del 2026. Roberto Alvarado falló su tiro desde el punto penal y Raúl Rangel estuvo lejos de quedarse con uno de los cinco tiros que lanzó el conjunto rojinegro.

Esta noche Chivas volverá a tener acción en el Estadio Jalisco cuando enfrente a Leones Negros, equipo que viene de perder por goleada ante Rayados de Monterrey por 3-0. Este será el último encuentro de preparación porque el próximo fin de semana enfrentará a Pachuca en la jornada uno del Clausura 2026.

Chivas viene de perder ante Atlas. (Foto: IMAGO7)

¿Chivas vs. Leones Negros va por TV abierta?

Una de las grandes preguntas que se lleva adelante en Chivas es si el encuentro ante Leones Negro se podrá seguir por TV Abierta. Lamentablemente la respuesta es que no porque el mismo se transmite en ESPN 3 y Disney+. Obviamente que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el equipo de Gabriel Milito ante los Melenudos.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Leones Negros por la Copa Pacífica?

Como decíamos, este domingo 4 de enero Chivas enfrenta a Leones Negros en el último partido de preparación para el Clausura 2026 en la Copa Pacífica. El partido de este domingo comenzará a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Jalisco.