La Copa Mundial 2026 está cada vez más cerca, por lo que el tiempo se le está agotando a Javier Aguirre para definir su lista de 26 futbolistas con los que encarará esta competencia, en donde sigue probando a varios jugadores, principalmente de Chivas.

Debido a esta seguidilla de partidos de índole amistoso fuera de las Fechas FIFA, el Vasco ha recurrido a elementos de la Liga MX para conformar a su plantilla en la Selección Mexicana, en donde en la vez anterior mandó a llamar a ocho futbolistas del Guadalajara.

Ahora, de cara al amistoso contra Islandia, el seleccionador nacional apuntaría nuevamente a la Perla de Occidente, ya que el comunicador David Medrano filtró que el Vasco Aguirre tiene en el radar a tres jugadores más del chiverío y que podrían sumarse a este llamado.

“Este jueves, el Vasco dará a conocer la lista de futbolistas convocados para que el miércoles de la próxima semana en Querétaro se enfrenten a la Selección de Islandia. Aunque la base será la misma que estuvo en Panamá y Bolivia hace casi un mes tiene que haber cambios de forma obligatoria“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Medrano Félix explicó que ante la ausencia de Jorge Sánchez como lateral por derecha, Javier Aguirre tiene a otros prospectos en mente, en donde aparecen dos jugadores de Chivas que son José Castillo y Diego Campillo, quienes saben desempeñarse en esa zona del campo.

Por su parte, el comunicador también explicó que al no haber muchas opciones como extremos, el Vasco voltearía nuevamente al Guadalajara y podría llamar a Efraín Álvarez.

¿Quiénes fueron los 8 citados de Chivas en la última convocatoria?

Para los compromisos amistosos contra Panamá y Bolivia, Javier Aguirre convirtió al Guadalajara en la base del Tricolor llamando a ocho futbolistas que fueron Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez, Armando González y Ángel Sepúlveda, en donde el único que no podría ser llamado es el Tanque por la lesión que sufrió contra Mazatlán.