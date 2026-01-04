Chivas Femenil arrancó con una importante victoria sobre el Atlético de San Luis su participación en el Clausura 2026, por lo que de inmediato se instaló entre los mejores equipos del torneo, aunque apenas se han disputado unos cuantos duelos de la jornada 1.

El Circuito Rosa fue inaugurado precisamente por el duelo del Guadalajara contra las potosinas, por lo que aún restan los compromisos del lunes y martes para que cierre la actividad de la primera fecha, en donde comienzan a notarse las diferencias entre los clubes candidatos y el resto.

Pumas, Rayadas y Tigres arrancaron su participación con triunfos por goleadas, por lo que están instaladas por encima del chiverío femenil por diferencia de goles; sin embargo, se espera que con el transcurrir de las semanas comiencen a haber movimientos significativos en la clasificación general.

Así va Chivas Femenil en la tabla de posiciones

¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Cruz Azul del Clausura 2026?

Aunque la Liga MX indica que el compromiso se jugaría en instalaciones de La Noria, hace unas semanas se anunció que la escuadra femenil cementera disputaría sus duelos de local en Cuernavaca en el Estadio Centenario, en donde el compromiso se jugará el próximo sábado 10 de enero en punto de las 15:45 horas, tiempo del centro de México.