Chivas registró un arranque de Clausura 2026 perfecto en el que sumó tres puntos en cada uno de sus primeros tres compromisos, por lo que la misión es mantener esa tendencia cuando visiten al Atlético de San Luis.

La escuadra rojiblanca viene con en ánimo a tope no solamente por sus buenos resultados, sino porque muchos de sus futbolistas viene de participar con la Selección Mexicana, motivación que podrían demostrar frente a los potosinos.

Por su parte, el Atlético de San Luis viene registrando un aceptable arranque de torneo con un triunfo, un empate y una derrota; sin embargo, anímicamente vienen fortalecidos debido a que su victoria fue sobre el América en calidad de visitante.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el torneo doméstico se llevará a cabo el próximo viernes 6 de febrero en la cancha del Estadio El Encanto cuando visiten al Mazatlán, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:06 horas, tiempo del centro de México.