Chivas Femenil no pudo pasar del empate contra Pachuca en la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en el Estadio Jalisco, repasamos cómo quedó el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

No hay dudas de que esta tarde el Rebaño Sagrado tuvo que batallar para rescatar un punto que pudieron ser tres. Especialmente porque Jasmin Cazares abrió el marcador con un golazo, mientras que Charlyn Corral volvió a marcar luego de que hayan cobrado un insólito penal contra Gabriel Valenzuela.

No hay que olvidarse que el Guadalajara venía de superar a América por 3-2 tras ir perdiendo por dos goles diferencia. En el Estadio Jalisco, habían anotado Gabriela Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide.

¿Cómo marcha Chivas Femenil tras el empate ante Pachuca?

Tras igualar contra Pachuca, Chivas Femenil se ubica en la tercera posición con 26 en la tabla general de posiciones. Las rojiblancas adeudan un partido y se encuentran a tres puntos de Rayadas de Monterrey.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

Chivas Femenil volverá a tener acción el próximo fin de semana cuando enfrente a Rayadas de Monterrey por la jornada 13. El partido está pactado para llevarse adelante el próximo viernes 20 de marzo a las 20:00 del Centro de México en el Gigante de Acero.