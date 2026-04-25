Chivas Femenil tuvo un destacado rendimiento en el Clausura 2026 en cuanto a resultados; sin embargo, generó muchas dudas en cuando al funcionamiento del equipo, sobre todo, en la recta final de la fase regular, irregularidad que deberá dejar en el olvido si quiere derrotar al Pachuca en los Cuartos de Final.

Después de los resultados registrados en la jornada 17 del Circuito Rosa se amarró el enfrentamiento entre el Rebaño Sagrado y las Tuzas por un boleto a las Semifinales, en donde la misión será sumamente complicada para ambas instituciones.

Sin embargo, a falta de que se haga oficial por las autoridades de la Liga MX Femenil, se especula que la serie entre tapatías e hidalguenses se dispute el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo.

Hay que recordar, que el Pachuca quedó sembrado en el cuarto lugar general, mientras que el Guadalajara lo hizo en el quinto escalón, por lo que el primer choque será en el Estadio Akron y el de Vuelta será en el Estadio Hidalgo.

Pachuca Femenil podrá disponer del Estadio Hidalgo el próximo fin de semana

Hay que recordar que también arrancará la Liguilla del futbol varonil; sin embargo, el calendario sufrió una adecuación, en donde para los Cuartos de Final se jugará de fin de semana a fin de semana, por lo que el 2 y 3 de mayo, el inmueble estaría disponible para las Tuzas.

¿Cómo le ha ido a Chivas Femenil contra Pachuca en Liguillas?

Esta será la cuarta ocasión en que rojiblancas e hidalguenses se topen en la Liguilla, en donde el balance le favorece al Guadalajara con dos triunfos por uno del Pachuca, en donde ambas que ganaron las tapatías fue en la Final, mientras que las Tuzas dejaron en el camino al Rebaño en Cuartos de Final.

¿Cómo quedaron en el duelo de fase regular del Clausura 2026?

En el duelo de la jornada 12 del futbol mexicano se enfrentaron las hidalguenses con las rojiblancas en la cancha del Estadio Jalisco, cotejo en el que empataron a un gol con dianas de Jasmine Casarez y Charlyn Corral en un penalti inexistente que causó polémica en todo el Circuito Rosa.