La fase regular del Clausura 2026 ha llegado a su fin y Chivas Femenil sigue generando más dudas que certezas, por lo que el cierre del torneo no fue el que esperaban los aficionados y ahora deberán encarar la Liguilla al Pachuca, un rival muy complicado.

El Guadalajara terminó la fase regular del futbol mexicano con un triunfo en los últimos 7 partidos del torneo, por lo que existe preocupación sobre el rendimiento del Rebaño bajo la tutela de Antonio Contreras de cara a la instancia de eliminación directa.

Con el empate registrado frente al Toluca, el chiverío femenil llegó a 34 puntos y se quedó instalado en el quinto lugar de la tabla de posiciones, por lo que se enfrentará a Pachuca en los Cuartos de Final del futbol mexicano.

Hay que recordar que debido al lugar en el que quedaron en el torneo, el duelo de Ida se jugará en el Estadio Akron, mientras que la Vuelta será en el Estadio Hidalgo, en fechas por confirmar por el Circuito Rosa.

Así queda la tabla de posiciones

¿Cómo le ha ido a Chivas Femenil contra Pachuca en Liguillas?

Esta será la cuarta ocasión en que rojiblancas e hidalguenses se topen en la Liguilla, en donde el balance le favorece al Guadalajara con dos triunfos por uno del Pachuca, en donde ambas que ganaron las tapatías fue en la Final, mientras que las Tuzas dejaron en el camino al Rebaño en Cuartos de Final.