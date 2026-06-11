El arquero rojiblanco tuvo algunas imprecisiones con el balón en los pies durante el debut mundialista ante Sudáfrica, en un partido marcado por la presión y las expectativas que rodearon su titularidad.

Raúl Rangel vive una noche especial en el Mundial 2026. El arquero de Chivas recibió la confianza de Javier Aguirre para ocupar la portería de México en el debut ante Sudáfrica, una decisión que puso fin a semanas de debate sobre si el titular debía ser él o el histórico Guillermo Ochoa.

Durante la primera mitad, el Tala mostró algunas dudas con el balón en los pies. Un error en salida permitió una aproximación peligrosa de Sudáfrica y, a partir de ese momento, algunas entregas generaron cierta inquietud entre los aficionados mexicanos.

Sin embargo, también es importante contextualizar la situación. México busca constantemente apoyarse en Rangel para iniciar las jugadas desde el fondo, una responsabilidad que aumenta considerablemente la exposición del guardameta al error. Además, se trata de su primer partido en una Copa del Mundo, un escenario donde los nervios suelen jugar un papel importante incluso para futbolistas con experiencia internacional.

Más allá de esas acciones puntuales, los números muestran una actuación relativamente correcta con el balón. Al descanso registraba 17 pases precisos de 21 intentados para una efectividad del 81%, además de conectar 7 de sus 11 envíos largos, alcanzando un 64% de precisión.

México vence a Sudáfrica con gol de Julián Quiñones

Por el momento, México consigue imponerse por 1-0 gracias al gol de Julián Quiñones, mientras el Tala Rangel continúa viviendo una prueba de máxima exigencia en el escenario más importante de su carrera.