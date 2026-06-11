El delantero de Chivas vivió uno de los momentos más especiales de su carrera durante la ceremonia previa al debut de México en la Copa del Mundo 2026.

México ya vive su estreno en el Mundial 2026 y uno de los momentos más emotivos de la previa tuvo como protagonista a Armando González. El delantero de Chivas, que integra la convocatoria de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, fue captado por las cámaras visiblemente emocionado durante la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

Mientras Alejandro Fernández entonaba el himno ante un Estadio Banorte repleto, la transmisión fue recorriendo los rostros de los futbolistas del Tri. Fue entonces cuando apareció la imagen de la Hormiga, quien no pudo ocultar la emoción del momento y mostró lágrimas en sus ojos en la antesala de uno de los días más importantes de su carrera.

(Captura)

Junto al atacante rojiblanco también pudieron verse otros jóvenes futbolistas que viven su primera experiencia mundialista. Entre ellos destacaron Mateo Chávez, surgido de la cantera de Chivas y actualmente jugador del AZ Alkmaar, así como Gilberto Mora, una de las grandes promesas del futbol mexicano.

Aunque no forma parte de la alineación titular para enfrentar a Sudáfrica, la Hormiga esperará su oportunidad desde el banco de suplentes. Su presencia en la convocatoria ya representa una historia de superación para un futbolista que hace apenas unos años todavía recorría las categorías juveniles del Guadalajara y que hoy forma parte del máximo escenario del futbol internacional.

El 11 de México vs. Sudáfrica

En cuanto a la representación rojiblanca, Chivas tendrá tres futbolistas en el once inicial de Javier Aguirre: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado. Por su parte, Luis Romo y Armando González iniciarán el encuentro entre los relevos, listos para ingresar si el cuerpo técnico así lo requiere durante el debut mundialista.