El Guadalajara comenzará su pretemporada el próximo 15 de junio y todo apunta a que Kevin Castañeda y Jordan Carrillo estarán presentes desde el arranque de los trabajos bajo las órdenes de Gabriel Milito.

La espera está cerca de terminar para los aficionados de Chivas. Después de varias semanas de rumores y negociaciones, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo se preparan para integrarse oficialmente al proyecto de Gabriel Milito. Ambos futbolistas reportarán junto al resto de la plantilla el próximo 15 de junio, según informó el periodista Jesús Bernal, en la fecha marcada para el inicio de la pretemporada rojiblanca.

Ese día estará dedicado principalmente a las pruebas médicas y físicas que realizará el plantel antes de comenzar los trabajos en cancha. Se trata del primer paso formal de una preparación que tendrá como objetivo llegar en óptimas condiciones al Apertura 2026, torneo en el que Chivas buscará volver a ser protagonista bajo el mando del entrenador argentino.

Sin embargo, no se descarta que los dos refuerzos puedan aparecer en Verde Valle algunos días antes. La posibilidad de adelantar estudios y evaluaciones físicas permitiría que tanto Castañeda como Carrillo inicien los entrenamientos grupales al mismo ritmo que sus nuevos compañeros desde el primer día de trabajo.

La incorporación de ambos jugadores genera una expectativa importante entre la afición. Kevin Castañeda llega para aportar creatividad y desequilibrio en el frente ofensivo, mientras que Jordan Carrillo aterriza en Guadalajara después de consolidarse como uno de los futbolistas mexicanos más destacados del último semestre con Pumas. Los dos representan una apuesta importante de la directiva para fortalecer una plantilla que busca dar un salto de calidad.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

Con el regreso del plantel ya definido, la cuenta regresiva para el debut oficial también está en marcha. Chivas iniciará su participación en el Apertura 2026 el sábado 18 de julio a las 19:07 horas, cuando reciba al Toluca en el Estadio Akron. Para entonces, la intención del club es que sus nuevos refuerzos ya estén completamente integrados a la dinámica de trabajo de Gabriel Milito.