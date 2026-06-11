El portero de Chivas será el encargado de defender la portería de México en el estreno mundialista, mientras que Guillermo Ochoa esperará su oportunidad desde el banco.

Se acabaron las dudas en la Selección Mexicana de cara al debut mundialista frente a Sudáfrica. Raúl Rangel será el portero titular del Tri en el duelo de este jueves 11 de junio. De acuerdo con información adelantada por Juan Carlos Zúñiga, Javier Aguirre se inclinó por el portero de Chivas para defender la valla del Tri, dejando a Guillermo Ochoa en la banca de suplentes.

La decisión pone fin a uno de los debates más importantes que rodearon a la Selección Mexicana en los días previos al inicio de la Copa del Mundo. Por un lado aparecía la experiencia de Guillermo Ochoa, histórico guardameta nacional que disputa su sexto Mundial. Del otro, el gran momento de Raúl Rangel, quien logró consolidarse como una de las figuras de Chivas y se ganó la confianza del cuerpo técnico durante buena parte del proceso mundialista.

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A la espera de la confirmación oficial, el Tala tendrá la responsabilidad de defender el arco mexicano en uno de los partidos más importantes de su carrera. El canterano rojiblanco llega tras completar una temporada de gran nivel con el Guadalajara y después de haber sido respaldado públicamente por distintas voces del futbol mexicano para asumir la titularidad.

La presencia de Chivas no se limitaría únicamente a la portería. Los reportes también indican que Roberto Alvarado y Brian Gutiérrez formarían parte del once inicial de Javier Aguirre, mientras que Luis Romo y Armando González esperarían su oportunidad desde el banco de suplentes.

De esta manera, el Guadalajara tendría una participación destacada desde el arranque del Mundial, con varios de sus futbolistas involucrados directamente en el debut de México y con Raúl Rangel como uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Probable alineación de México vs. Sudáfrica