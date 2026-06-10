Todos los detalles para que no te pierdas el partido del Tricolor y su legión del Guadalajara contra los Bafana bafana.

La Selección Mexicana jugará de verde; sin embargo, tendrá el corazón rojiblanco este jueves cuando protagonicen la inauguración de la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica, ya que contarán con la presencia de varios futbolistas identificados con Chivas.

El Tricolor dará comienzo a una nueva aventura en búsqueda de la máxima gloria del balompié internacional y el camino arrancará en la capital del país, donde los aficionados del Guadalajara se sentirán bien representados por cada uno de ellos.

El chiverío será representado por Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González en esta Copa del Mundo, en donde cuatro de los cinco sueñan con debutar en un Mundial, ya que el Piojo es el único que ha podido vivir dicha experiencia.

¿Cuándo y dónde se jugará el México vs. Sudáfrica por la Copa del Mundo?

El partido entre el Tricolor y los Bafana bafana se llevará a cabo este jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver a los jugadores de Chivas que jugarán con México contra Sudáfrica?

Al ser un partido de la Selección Mexicana contará con varias alternativas para ver EN VIVO y GRATIS este compromiso, principalmente por televisión abierta por la señal de Canal 5 y Azteca 7.

¿Cuáles son los exjugadores de Chivas que jugarán con México vs. Sudáfrica?

En la lista de 26 jugadores que dio a conocer Javier Aguirre aparecen varios elementos con un pasado en el Guadalajara, por lo que también les estaremos apoyando en todo momento.