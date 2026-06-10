México recibe la próxima Copa del Mundo, pero en Rebaño Pasión ya nos imaginamos qué jugadores del Guadalajara podrían estar en el Mundial 2030.

La Selección Mexicana inicia un nuevo camino como anfitrión de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia cuando enfrente a Sudáfrica por la jornada uno del Grupo A. Sin embargo, en Rebaño Pasión ya pensamos en el Mundial 2030 y repasamos los once nombres de Chivas que ayudarán con la renovación para el equipo que deberá conformar Rafa Márquez.

Como se sabe, para la Copa del Mundo 2026 el Guadalajara aporta cinco jugadores que se fueron en plena Liguilla del Clausura 2026 en el que el conjunto rojiblanco perdió a manos de Cruz Azul. A su vez, hay otros cinco futbolistas con pasado en el Rebaño Sagrado que forman parte de la plantilla del Vasco para este Mundial.

Para el inicio del ciclo de Rafa Márquez con la Selección Mexicana faltan aún varios meses, pero ya se puede comenzar a vislumbrar quienes se meterán en el recambio para fortalecer al Tri. Como sucede en la actualidad, Chivas tiene una gran cantidad de nombres que pueden marcar la diferencia para el futuro conjunto nacional.

Sebastián Liceaga

Sebastián Liceaga fue tercer portero con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 tuvo a Sebastián Liceaga como uno de los canteranos de Chivas en el Tri. El portero de apenas 19 años fue considerado por Gabriel Milito como su tercera opción detrás de Óscar Whalley y Raúl Rangel. Todavía no tuvo su debut, pero a lo largo de la temporada 2025-2026 con Tapatío jugó 21 partidos, mantuvo cuatro vallas invictas, recibió 30 goles en contra (9 menos que el primer equipo) y sumó 1890 minutos.

Diego Ochoa

Diego Ochoa entrenó con la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Diego Ochoa no podrá ser utilizado en este campeonato por Gabriel Milito ya que Chivas decidió prestarlo, pero es un hecho que en un futuro volverá a contar con él. Los números de zaguero fueron malos en la temporada 2025-2026 con FC Juárez, pero en la Selección Mexicana Sub-20 fue titular todos los partidos del Mundial 2025 y ahora es sparring del Tri de Javier Aguirre.

Luis Rey

Luis Gabriel Rey regresa a Chivas tras su paso en Puebla. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolista que regresan a Chivas y que se perfila pelear un lugar en el once titular es sin duda Luis Rey. El futbolista estuvo un año prestado en Puebla en el que sumó 26 partidos, anotó dos goles, recibió dos amonestaciones y jugó 1650 minutos.

Diego Campillo

Diego Campillo se perdió la Copa del Mundo 2026. (Foto: IMAGO7)

La mala suerte, el momento, el nivel de otros futbolistas o la decisión del Vasco Aguirre de ver hacia otro lado llevaron a que Diego Campillo se quedara sin mundial. El canterano del Guadalajara mantuvo una enorme temporada 2025-2026 con los siguientes números: 34 partidos, un gol, dos asistencias y cinco cartulinas amarillas en 2613 minutos de juego. Un punto a tener en cuenta es que un jugador polifuncional puede jugar de central, líbero, lateral derecho y contención con llegada a la portería rival. Un crack.

Richard Ledezma

Richard Ledezma se quedó sin mundial. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de Campillo, Richard Ledezma no tuvo su lugar en el Mundial 2026 porque Javier Aguirre no quiso. Richy es un jugador que sabe jugar bien por todo el carril derecho, seguramente lo puede hacer por la banda contraria y sabe jugar como interior. A su vez, en la temporada 2025-2026 jugó 35 partidos, anotó un gol, dio ocho asistencias, recibió 10 cartulinas amarillas, fue expulsado en un solo partido y sumó 2272 minutos.

Bryan González

Bryan González es titular indiscutido en Chivas. (Foto: IMAGO7)

No hay dudas de que Jesús Gallardo tiene un gran momento y formó parte del proceso de Javier Aguirre en el Tri. Sin embargo, es un hecho que Bryan González con un par de oportunidades más le ganaba el puesto por poner la vida en cada balón. Es un futbolista que en el Guadalajara deja todo en la cancha y se hace cargo de sus errores. En la temporada 2025-2026 jugó 40 partidos de la Liga MX, anotó seis goles, dio cinco asistencias, recibió tres amonestaciones y sumó 3448 minutos.

Efraín Álvarez

Efraín Álvarez es titular indiscutido de Chivas. (Foto: IMAGO7)

El caso de Efraín Álvarez es muy singular debido a que es verdad que tuvo mucha competencia en la Selección Mexicana, pero Javier Aguirre decidió no darle más oportunidades. Sin embargo, con 23 años y con un enorme presente en Chivas hace pensar que es claro que tendrá más oportunidades. En la temporada 2025-2026 jugó 40 partidos, marcó tres goles, dio siete asistencias, recibió una amarilla y sumó 2526 minutos.

Kevin Castañeda

Kevin Castañeda será nuevo jugador de Chivas.

Es un hecho que Kevin Castañeda será jugador de Chivas para el Apertura 2026 y que Gabriel Milito lo utilizará mucho. Es un jugador que en una temporada en Tijuana en un año y medio anotó 17 goles en 53 partidos, 11 asistencias goles y sumó 3974 minutos.

Santiago Sandoval anotó un doblete ante en la Liguilla. (Foto: IMAGO7)

Uno de los grandes protegidos de Gabriel Milito a lo largo de su primer año en Chivas fue sin duda Santiago Sandoval, que reemplazó de la mejor manera a Roberto Alvarado cuando estaba lesionado. En la temporada 2025-2026 jugó 34 partidos, anotó seis goles (doblete contra Tigres), dio una asistencia y sumó 1535 minutos.

Hugo Camberos

Hugo Camberos no tiene minutos con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Uno de los futbolistas al que Gabriel Milito no le encuentra lugar en su sistema de juego es sin duda Hugo Camberos. El extremo rojiblanco sumó dos goles y un puñado de partidos en la última temporada, pero tiene una gambeta indescifrable que enloquece a toda la afición.

Gael García

Gael García Ortega es protegido por Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

Uno de los protegidos de Gabriel Milito desde que llegó y que muchos esperan verlo pronto en el primer equipo es sin duda Gael García Ortega. Tiene 18 años y seguramente volverá a participar de la pretemporada con el Guadalajara.

¿Entran en el recambio los 5 convocados de Chivas al Mundial 2026?

De los cinco jugadores convocados de Chivas para disputar el Mundial 2026 es un hecho que Armando González, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel estarán en el ciclo de Rafa Márquez. Sin embargo, para Luis Romo y Roberto Alvarado este es su última participación mundialista.