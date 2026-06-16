Chivas regresó a su trabajos de cara al Apertura 2026. En medio de la pretemporada, repasa cómo se encuentra el semáforo de bajas del Guadalajara.

El Guadalajara comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026 sin la presencia de cinco jugadores ya que se encuentran disputando la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. Ayer comenzaron con las pruebas médicas y físicas con 25 jugadores, mientras se espera que se hagan presentes en las próximas horas Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Mientras se habla del regreso a las actividades, la directiva rojiblanca analiza las posibles salidas en este mercado de pases que será muy largo por el Mundial. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del Guadalajara para el siguiente semestre del 2026.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez es buscado desde Europa. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

César Luis Merlo generó una revolución en redes sociales debido a que confirmó que un importante club de Francia estaría interesado en Brian Gutiérrez, por lo que analizaría enviar una oferta a Chivas por el mediocampista. En el mismo reporte señaló que el Guadalajara espera una cifra mayor de diez millones de dólares. De momento es un rumor.

Diego Ochoa

Diego Ochoa se fue de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Una de las primeras bajas que tuvo Chivas para el Apertura 2026 fue la de Diego Ochoa, quien salió a préstamo del Guadalajara para ser jugador de Necaxa. El defensa no vio minutos en el último año con FC Juárez y prefirió salir de Chivas ya que consideraba que con Gabriel Milito no iba a poder tener minutos.

Yael Padilla

Yael Padilla sale de Chivas para llegar a Tijuana. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Una de las bajas que falta que se confirme para el Apertura 2026 es la de Yael Padilla, quien saldrá de Chivas como parte de pago a Tijuana por el fichaje de Kevin Castañeda. El canterano de 20 años no terminó de llenarle el ojo al entrenador argentino, situación que se repitió con Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza. Resta que se haga oficial su venta.

Érick Montiel

Érick Montiel jugaría en Cancún FC. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro de los futbolistas que salió de Chivas para el Apertura 2026 fue Érick Montiel, portero de 22 años. En redes sociales se confirmó que no vestirá la playera rojiblanca y todo indicaría que sería jugador de FC Cancún de la Liga de Expansión MX.

Gilberto Sepúlveda

Chivas le busca acomodo al Tiba Sepúlveda. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los futbolistas de Chivas que se encuentra en la pretemporada y que es la última opción para Gabriel Milito se llama Gilberto Sepúlveda. El Tiba fue colocado en la lista de transferibles por el club, pero ningún equipo se lo quiere llevar por su alto salario. De momento, se ve lejos su salida.

Miguel Tapias

Miguel Tapias no convence a Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro de los futbolistas que vive la misma situación de Gilberto Sepúlveda es Miguel Tapias. El defensa fue vinculado por Pachuca y Pumas, pero al igual que el Tiba su salario es lo que no termina de cerrar a los clubes. De momento, se ve lejos su salida.