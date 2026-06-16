Chivas comenzó su pretemporada con el regreso de Luis Rey y cuatro caras nuevas provenientes de la cantera rojiblanca. A su vez, Brian Gutiérrez sería pretendido por un club de Francia, mientras que Jordan Carrillo se despidió de Pumas.

Finalmente, el Guadalajara comenzó con sus trabajos de pretemporada para el Apertura 2026 de la Liga MX. A pesar de que no cuenta con sus cinco convocados en la Selección Mexicana, el Rebaño Sagrado confirmó ayer que jugará ante Correcaminos su primer amistoso de preparación el próximo viernes 3 de julio en Tamaulipas.

Mientras se inician los trabajos para el siguiente torneo, Jordan Carrillo se despidió de Pumas y se espera que en las próximas horas llegue a Guadalajara para firmar su contrato, mientras que Luis Rey fue una de las caras nuevas en el inicio de los trabajos junto a cuatro canteranos que Gabriel Milito subió al primer equipo. Por último, Brian Gutiérrez vuelve a ser noticia ante el interés que habría surgido desde un importante club de Francia.

Brian Gutiérrez podría salir de Chivas

Mientras México continúa con el Mundial 2026 y Chivas inicia con su pretemporada, el mercado de pases sigue su rumbo debido a que se dio a conocer que Brian Gutiérrez sería del interés de un importante club de Francia. Según lo informado por César Luis Merlo, el club de la Ligue 1 estaría meditando la posibilidad de realizar una oferta formal por el jugador que se encuentra disputando la Copa del Mundo con el Tri. En el mismo reporte, señaló que la directiva rojiblanca espera que haya una suma superior a los 10 millones de dólares.

La millonada que podría ganar Chivas con Brian Gutiérrez.

Jordan Carrillo se despidió de Pumas

Uno de los jugadores que la afición de Chivas espera que reporte en las próximas horas es Jordan Carrillo. Mientras se especula con su llegada, el inminente nuevo jugador del Guadalajara se despidió en sus redes sociales de Pumas. “Hoy me toca despedirme de una etapa especial en mi carrera. Quiero agradecer de corazón por abrirme las puertas cuando más lo necesitaba y por devolverme la confianza, la ilusión, la alegría de jugar al futbol“, escribió. Y agregó: “Gracias a la directiva, al cuerpo técnico, al staff, a mis compañeros y a todas las personas que forman parte de este gran club”.

Jordan Carrillo se despidió de Pumas. (Foto: IMAGO7)

Luis Rey se presentó en la pretemporada de Chivas

En medio de los inicios de pretemporada para el Apertura 2026, Chivas confirmó el regreso de Luis Rey debido a que se presentó en la clínica del Doctor Ortega a realizar las pruebas médicas. El futbolista formado en Verde Valle viene de sumar minutos en una temporada completa con Puebla y se espera que le pueda llenar el ojo a Gabriel Milito en el siguiente torneo.

Los 4 canteranos que tendrán su primera pretemporada en Chivas

De cara al inicio de la pretemporada Gabriel Milito decidió llevar a cuatro canteranos que tendrán su primera pretemporada con Chivas. Según lo informado por Jesús Bernal, Sebastián Liceaga y Ángel Romero se suman a los trabajos del primer equipo junto a Hugo Mata y Leonel Calderón. En el mismo reporte se señaló que el técnico argentino volverá a llevar a Ángel Chávez, Samir Inda y Sergio Aguayo a los trabajos de preparación para el Apertura 2026.