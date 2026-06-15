El futbolista de 23 años regresa a las filas rojiblancas y será la primera incorporación para el Rebaño de cara al próximo torneo de la Liga MX.

Las Chivas de Guadalajara ya se enfocan en lo que será el Apertura 2026 de la Liga MX. La plantilla rojiblanca reportó este lunes a la clinica del doctor Rafael Ortega para realizar las pruebas médicas y físicas correspondientes al inicio de cada pretemporada. Hasta el momento, Luis Rey fue la única cara nueva del Rebaño Sagrado.

Un primer grupo de futbolistas dijo presente a las pruebas médicas, entre ellos Diego Campillo, Bryan González, Ángel Sepúlveda, Efraín Álvarez y Miguel Tapias. Quien también reportó fue Luis Rey, futbolista que viene de pasar el último año cedido en Puebla, donde mostró un aceptable nivel y se ganó una nueva oportunidad en el Rebaño.

De esta manera, Rey regresa al Guadalajara con la intención de poder llenarle el ojo a Gabriel Milito y quedarse a pelear por un puesto. Además de ser opción en la defensa, donde habitualmente se desempeñó como rojiblanco, en la Franja tuvo mucho rodaje como contención, justamente una zona donde Chivas sondeó algunas alterativas en el mercado, como Iván Tona o Denzell García.

Se espera que el resto de la plantilla reporte mañana martes para completar los chequeos médicos y más tarde, Chivas podría emprender viaje hacia algún sitio lejano para realizar la parte más intensa de la pretemporada, como suele ocurrir antes de cada torneo. Además,actualmente la Selección de Corea del Sur se encuentra preparándose en Verde Valle para la Copa del Mundo.

Los números de Luis Rey como jugador de Chivas

Anteriormente, además de destacar con la playera del Tapatío, Luis Rey alcanzó a disputar un total de 17 partidos con el Club Deportivo Guadalajara, llegando incluso a registrar dos goles, uno ante Cibao por Concachampions y otro para la victoria frente a Pumas por 1-0 en Ciudad Universitaria.