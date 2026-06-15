Mientras muchos siguen de cerca todo lo que sucede con México en el Mundial 2026, Chivas comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026. A diferencia de otros inicios de campeonatos, el Guadalajara tuvo un arribo sorpresa debido a que dijo presente Sergio Di Bartolo, preparador físico del equipo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado será uno de los equipos que dará de qué hablar debido a que no solo mantendrá a su base, sino que además se reforzó de la mejor manera. Es más, la afición espera que esta semana se haga oficial la llegada de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

Mientras todo México sigue de cerca el Mundial 2026, Chivas comenzó con su pretemporada para el Apertura 2026. Una de las noticias más importantes es que ninguno de los fichajes provenientes de Santos Laguna y Tijuana se hizo presente, pero sí hubo una sorpresa en la clínica del doctor Ortega.

Sergio Di Bartolo presente en el inicio de la pretemporada de Chivas. (Foto: CAPTURA / JESÚS BENAL)

Se trata de Sergio Di Bartolo, el preparador físico del cuerpo técnico de Gabriel Milito. Sin dudas llamó la atención porque ni bien arrancaron con las actividades el profe se encuentra en Verde Valle, pero en esta ocasión apareció en la clínica. Ningún insider del Guadalajara reveló el motivo de su presencia.

¿Cuándo debuta Chivas en el Apertura 2026?

La Liga MX confirmó la semana pasada que Chivas debutará cuando enfrente a Toluca el sábado 18 de julio en el Estadio Akron a las 18:00 del Centro de México, por lo que se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime. Seguramente el Guadalajara no podrá contar con Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Armando González porque no realizaron la pretemporada a la par del grupo.