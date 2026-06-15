Chivas comenzó con la pretemporada para el Apertura 2026 de la Liga MX y se dieron a conocer las 4 joyas de la cantera que irán a trabajar con el técnico argentino.

Mientras todo México sigue la Copa del Mundo 2026, Chivas inició su pretemporada para el Apertura 2026. En la Clínica del Doctor Ortega se presentaron los jugadores a realizar pruebas médicas y la novedad estuvo en relación con cuatro canteranos que serán tenidos en cuenta para los trabajos de preparación para el siguiente torneo.

No hay dudas de que el Guadalajara se destaca en cada inicio de pretemporada por llevar a diferentes jugadores de las fuerzas básicas. Gabriel Milito, desde que se convirtió en timonel rojiblanco, repitió esta decisión las dos veces que trabajó con el Rebaño Sagrado en Isla Navidad.

De cara al Apertura 2026, Chivas comenzó con la pretemporada con pruebas médicas en la clínica del Doctor Ortega. Allí apareció Luis Rey como una de las caras nuevas para el siguiente campeonato.

Por otro lado, Jesús Bernal confirmó en su canal de YouTube que hay cuatro caras nuevas que por primera vez compartirán una pretemporada con el primer equipo. Se trata de Sebastián Liceaga, Ángel Romero, Hugo Mata y Leonel Calderón.

Sebastián Liceaga

Sebastián Liceaga será una de las caras nuevas en la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Una de las caras nuevas de Chivas en la pretemporada para el Apertura 2026 es Sebastián Liceaga, quien ya fue suplente de Óscar Whalley en el cierre del Clausura 2026. El portero fue uno de los tres arqueros de México Sub-20 en el Mundial 2025 y en el último semestre sumó 1080 minutos, 18 goles en contra y dos vallas invictas en 12 partidos.

Ángel Romero

Ángel Romero realizará la pretemporada con Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otro de los porteros que viajará con Chivas para la pretemporada del Apertura 2026 de la Liga MX es Ángel Romero. El guardameta de 20 años en el Clausura 2026, sumó 1710 minutos, recibió 15 goles en contra y mantuvo en ocho oportunidades la valla invicta en 19 encuentros.

Hugo Mata

Hugo Mata irá a la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Hugo Mata fue una de las novedades de Gabriel Milito en el cierre del Clausura 2026 debido a que fue convocado para suplir la ausencia de Brian Gutiérrez. El canterano de 20 años sumó 1113 minutos de juego y anotó tres goles en 17 partidos.

Leonel Calderón

Leonel Calderón irá la pretemporada de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Otra de las novedades de Chivas en la pretemporada del Apertura 2026 es Leonel Calderón, jugador que vio acción en la Final Sub-21. A lo largo del Clausura 2026, el mediocampista de 19 años sumó 871 minutos y anotó cuatro goles en 14 partidos en la categoría Sub-21.