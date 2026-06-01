En las oficinas de Chivas sigue todo lo que sucede en el mercado de pases ya que busca desprenderse de varios jugadores. Uno de ellos es Miguel Tapias, quien sería pretendido por dos clubes de la Liga MX.

Uno de los futbolistas que Chivas espera poder fichar para el Apertura 2026 es Kevin Castañeda, quien estaría por cerrar su llegada a Guadalajara. Mientras se habla de la posible llegada del futbolista de Tijuana, sale a la luz que Pachuca es otro de los equipos que sigue de cerca a Miguel Tapias para el siguiente campeonato.

Micky llegó al Guadalajara en enero del 2025 en una brutal crisis deportiva que trataba de controlar Óscar García Junyent. Con la llegada de Gabriel Milito fue tenido más en cuenta, pero en el Clausura 2026 fue mínima la acción, al punto que el entrenador argentino prefirió utilizar a Bryan González de stopper izquierdo.

De cara al Apertura 2026 Miguel Tapias fue notificado que no va a entrar en planes en el proyecto de Milito. Por esta razón fue colocado en la lista de jugadores transferibles y ya salió a la luz que Pumas sería uno de los equipos que está interesado en él según lo informado por Ricardo Durán en X.

Miguel Tapias es buscado por Pumas y Pachuca. (Foto: IMAGO7)

Mientras surge la información sobre el interés de los Universitarios, Futboltuber reportó que el futbolista rojiblanco sería también del interés de Pachuca. Según su reporte en su canal de YouTube, el Guadalajara no recibió ninguna oferta de las dos instituciones, sino que de momento estarían realizando sondeos.

¿Qué jugadores no entran en los planes de Chivas?

Tras el Clausura 2026, Gabriel Milito tiene claro que no contará con la siguiente lista de jugadores para el Apertura 2026 por el nivel y problemas con el entrenador. De momento se sabe que el técnico argentino no cuenta con Eduardo García, Gilberto Sepúlveda, Diego Ochoa, Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Teun Wilke.