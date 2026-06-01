Uno de los futbolistas Chivas cerró su llegada para el Apertura 2026 es Kevin Castañeda. Mientras se espera su llegada, Gil Mora ya había adelantado su calidad y disciplina en conferencia de prensa.

Chivas sigue de cerca todo lo que sucede en el mercado de pases para saber si tiene una oportunidad de mercado. Uno de los futbolistas que estaría cerrada su llegada para el Apertura 2026 es Kevin Castañeda a quien Gil Mora identificó como un futbolista que es disciplinado y de calidad.

Uno de los grandes puntos de la dirección deportiva en este libro de pases es ir por futbolistas que pueden marcar la diferencia en cada posición. Por esta razón no es casualidad que se haya invertido en elementos como Diego Campillo, Efraín Álvarez, Bryan González y Brian Gutiérrez. Los cuatro llegaron, se pusieron la playera rojiblanca y rindieron.

En las últimas horas se dio a conocer que el Guadalajara ya tiene todo listo para hacer oficial en los próximos días la llegada de Kevin Castañeda. Mientras se espera su llegada, Gil Mora le envió un claro mensaje al Guadalajara al señalar que el conjunto rojiblanco se está quedando con una persona que lo ayudó mucho en la Selección Mexicana, que es disciplinado y de calidad.

Kevin Castañeda llega a Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Yo creo que el que me ha ayudado muchísimo es Kevin Castañeda. Desde el principio que subí a entrenar con el primer equipo se ha portado muy bien conmigo. Es un excelente jugador, tiene mucha mucha calidad y como persona también es una excelente persona, y creo que él ha sido uno de mis compañeros más importantes que he tenido“, expresó la joya del futbol mexicano en conferencia de prensa.

Castañeda el cuarto fichaje que Chivas le roba a América

En los últimos mercados de pases el Guadalajara dejó en ridículo a América debido a que le robó tres refuerzos que buscaba: Richard Ledezma, Brian Gutiérrez y Efraín Álvarez. Ayer se confirmó el cuarto con Kevin Castañeda.