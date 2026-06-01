El pasado domingo, la Selección Mexicana reveló la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a nuestro país en el Mundial 2026, una convocatoria en la que destacan varios futbolistas con presente y pasado en el Club Deportivo Guadalajara.
De los convocados, cinco futbolistas pertenecen actualmente al Club Deportivo Guadalajara: Raúl “Tala” Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Luis Romo, quienes buscarán ganarse un lugar importante dentro del equipo de Javier Aguirre.
Por otro lado, entre los futbolistas con pasado rojiblanco que también fueron convocados destacan Guillermo Martínez, César Huerta, Orbelín Pineda, Alexis Vega y Mateo Chávez.
Los 26 convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026
Porteros
- Raúl Rangel / Chivas
- Guillermo Ochoa / Limassol
- Carlos Acevedo / Santos
Defensas
- Johan Vasquez / Genoa
- César Montes / Lokomotiv
- Israel Reyes / América
- Jesús Gallardo / Toluca
- Mateo Chávez / AZ Alkmaar
- Jorge Sánchez / PAOK
Mediocampistas
- Gilberto Mora / Xolos
- Edson Álvarez / Fenerbahçe
- Brian Gutiérrez / Chivas
- Luis Romo / Chivas
- Orbelín Pineda / AEK
- Álvaro Fidalgo / Betis
- Erik Lira / Cruz Azul
- Luis Chávez / Dinamo
- Obed Vargas / Atlético de Madrid
Delanteros
- Raúl Jiménez / Fulham
- Guillermo Martínez / Pumas
- Santiago Gimenez / Milán
- Armando González / Chivas
- Julián Quiñones / Al Qadisiya
- Alexis Vega / Toluca
- Roberto Alvarado / Chivas
- César Huerta / Anderlecht
¿Cuánto dinero recibirá Chivas por sus convocados?
La convocatoria también traerá un importante beneficio económico para el Club Deportivo Guadalajara, gracias a la presencia de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Luis Romo en el Mundial 2026, ya que recibirán 2 millones 640 mil dólares por parte de la FIFA a través de su Programa de Beneficios para Clubes, convirtiéndose en el equipo de la Liga MX que más dinero percibirá por este concepto.