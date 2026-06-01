Chivas tendrá una destacada representación en la máxima fiesta del futbol, con varios de sus elementos defendiendo los colores de México.

El pasado domingo, la Selección Mexicana reveló la lista definitiva de 26 jugadores que representarán a nuestro país en el Mundial 2026, una convocatoria en la que destacan varios futbolistas con presente y pasado en el Club Deportivo Guadalajara.

De los convocados, cinco futbolistas pertenecen actualmente al Club Deportivo Guadalajara: Raúl “Tala” Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Luis Romo, quienes buscarán ganarse un lugar importante dentro del equipo de Javier Aguirre.

Por otro lado, entre los futbolistas con pasado rojiblanco que también fueron convocados destacan Guillermo Martínez, César Huerta, Orbelín Pineda, Alexis Vega y Mateo Chávez.

Los 26 convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Porteros

Raúl Rangel / Chivas

Guillermo Ochoa / Limassol

Carlos Acevedo / Santos

Defensas

Johan Vasquez / Genoa

César Montes / Lokomotiv

Israel Reyes / América

Jesús Gallardo / Toluca

Mateo Chávez / AZ Alkmaar

Jorge Sánchez / PAOK

Mediocampistas

Gilberto Mora / Xolos

Edson Álvarez / Fenerbahçe

Brian Gutiérrez / Chivas

Luis Romo / Chivas

Orbelín Pineda / AEK

Álvaro Fidalgo / Betis

Erik Lira / Cruz Azul

Luis Chávez / Dinamo

Obed Vargas / Atlético de Madrid

Delanteros

Raúl Jiménez / Fulham

Guillermo Martínez / Pumas

Santiago Gimenez / Milán

Armando González / Chivas

Julián Quiñones / Al Qadisiya

Alexis Vega / Toluca

Roberto Alvarado / Chivas

César Huerta / Anderlecht

¿Cuánto dinero recibirá Chivas por sus convocados?

La convocatoria también traerá un importante beneficio económico para el Club Deportivo Guadalajara, gracias a la presencia de Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Luis Romo en el Mundial 2026, ya que recibirán 2 millones 640 mil dólares por parte de la FIFA a través de su Programa de Beneficios para Clubes, convirtiéndose en el equipo de la Liga MX que más dinero percibirá por este concepto.