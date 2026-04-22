Chivas está listo para ponerle fin a la fase regular del Clausura 2026 y con ello enfilarse a la Liguilla en búsqueda de la estrella número 13, por lo que deberán ratificar su poderío en la cancha del Estadio Akron cuando se enfrenten a Xolos de Tijuana en la jornada 17.

El Guadalajara no quiere perder la cima de la tabla de posiciones e inclusive, quiere llegar con el mejor ritmo y ánimo posible a las series de eliminación directa, por lo que es necesario mantenerse por la senda de la victoria cuando se midan a la escuadra fronteriza.

Por si fuera poco, este duelo marcará el adiós a varios futbolistas que romperán filas y se marcharán con la Selección Mexicana en búsqueda de hacer historia, por lo que inclusive, podría ser una despedida definitiva, ya que hay rumores de que hay jugadores que no volverían, tal y como Armando González, quien podría irse a Europa en verano.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Xolos por la jornada 17 del Clausura 2026?

El último duelo de este Clausura 2026, en su fase regular, para el Guadalajara será contra Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 25 de abril, compromiso que se disputará en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Xolos del Clausura 2026?

El duelo entre Chivas y Xolos será transmitido en exclusiva para México por la señal de Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos la transmisión correrá a cuenta de Telemundo Deportes. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.

Así van Chivas y Xolos en la tabla de posiciones