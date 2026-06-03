Chivas marcó un antes y un después dentro del futbol mexicano cuando decidió alejarse del modelo tradicional de transmisión que durante años dominaron las grandes televisoras del país. La creación de Chivas TV representó un intento por controlar directamente la distribución de sus contenidos y, aunque el proyecto no obtuvo los resultados esperados, sí abrió el camino para mantener la independencia comercial del club. Actualmente, el Guadalajara continúa apostando por ese modelo mediante su acuerdo con Prime Video, alejándose de la dependencia que históricamente existió con Televisa y TV Azteca.

Sin embargo, justo cuando el Rebaño Sagrado ha consolidado esa independencia, volvió a surgir una propuesta que podría modificar por completo el panorama de las transmisiones en México. Se trata de la posibilidad de que los derechos televisivos de toda la Liga MX se negocien de manera centralizada y no de forma individual por cada club, siguiendo modelos que han tenido gran éxito en competencias como la Premier League de Inglaterra o LaLiga de España, donde las ganancias se distribuyen entre todos los participantes.

La propuesta fue retomada recientemente por Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante su visita a la Ciudad de México para la presentación de la experiencia Legends en InSpace Polanco. El tema no es nuevo, ya que desde 2024 existieron acercamientos entre la Liga MX y un fondo de inversión interesado en desarrollar un esquema de comercialización conjunta. Aunque aquellas conversaciones no prosperaron, el debate sigue vivo debido al potencial económico que podría generar una negociación colectiva de los derechos audiovisuales.

“Para mejorar creo que es muy importante que la liga mexicana tenga una venta centralizada de los derechos audiovisuales. Yo creo que es clave. Si uno mira todas las grandes ligas de Europa, la liga es la que vende los derechos, eso te da una imagen común de marca, una imagen de que lo importante es la liga. Este mensaje lo vengo diciendo hace años, veo que no me hacen caso, pero lo voy a seguir diciendo. Es verdad que hay muchos intereses porque algunas televisoras son dueñas de clubes“, declaró Tebas.

Ahora, Javier Tebas volvió a poner el tema sobre la mesa, lo que inevitablemente genera especulación sobre una posible reactivación del proyecto. No obstante, cualquier modificación estructural de esta magnitud requeriría el respaldo de prácticamente todos los dueños de los equipos, algo que históricamente ha sido complicado dentro del futbol mexicano. Por ello, aunque la propuesta sigue siendo atractiva para algunos sectores, su implementación continúa pareciendo lejana.

Televisa y el América tampoco aprobarían la venta de derechos televisivos centralizada

Contrario a lo que muchos podrían imaginar, la resistencia a una venta centralizada de derechos no provendría únicamente de clubes como Chivas. El América también podría mostrarse poco favorable a una medida de este tipo debido a su estrecha relación con Televisa, empresa que históricamente ha gestionado gran parte de su exposición mediática. Una negociación colectiva implicaría que tanto el Guadalajara como las Águilas perderían parte de la autonomía que actualmente tienen sobre sus contratos de transmisión. Eso sí, la salida de Chivas de Televisa representó un golpe importante para la televisora en términos de audiencia y contenido deportivo, por lo que no se descarta que, una vez concluya el acuerdo con Prime Video, exista interés por intentar convencer nuevamente al Rebaño Sagrado de regresar a la televisión abierta.