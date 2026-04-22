Armando González es un delantero que sigue ganando adeptos dentro del futbol mexicano gracias a sus condiciones futbolísticas que sigue presumiendo jornada a jornada con Chivas, por lo que muchos especialistas exigen su llamado a la próxima Copa del Mundo, en donde uno de ellos es Oribe Peralta.

El Hermoso reapareció ante las cámaras y conversó sobre la Hormiga, asegurando que tiene muchas cosas por mejorar por su falta de experiencia; sin embargo, enalteció sus virtudes, asegurando que le recuerda a la mejor versión de Chicharito Hernández.

“Para mí la Hormiga tiene que ir sí o sí. Sin duda (tiene cosas por mejorar), requiere de mayor experiencia, pero tiene movimientos de centro delantero muy buenos que me hace recordar a Javier Hernández. Dentro del área es letal y tiene un equipo que juega para él y eso lo hace ver más vistoso”, declaró el exdelantero rojiblanco en ESPN.

Oribe eligió a los 3 delanteros que llevaría con México al Mundial

“El futbol es de percepción. A mí me gusta una cosa, a ti te gusta otra cosa. Yo prefiero un nueve como la Hormiga, Santiago Giménez y a Raúl Jiménez, que se complementa, que llevar a Germán Berterame, porque esa es mi percepción”, concluyó el Cepillo.

¿Por qué debería ir Armando González al Mundial?

El delantero que recién cumplió 23 años de edad se mantiene como el delantero mexicano más enrrachado de todo el planeta al presumir 12 goles, hasta el momento en este semestre, por lo que aspira al bicampeonato de goleo dentro de la Liga MX, por lo que ha llamado la atención de Javier Aguirre con el Tricolor.