En el día de su cumpleaños 38, Chicharito Hernández publicó un video que no pasó desapercibido y que llamó la atención

Javier “Chicharito” Hernández celebró este domingo su cumpleaños número 38 y lo hizo compartiendo un video especial a través de sus redes sociales.

En la grabación, el delantero del Club Deportivo Guadalajara aparece frente a un pastel mientras sopla las velas, en un momento íntimo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Cabe mencionar a lo largo de su trayectoria, Chicharito Hernández se ha consolidado como uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la historia.

Su paso por equipos de talla internacional y su condición de máximo goleador de la Selección Mexicana lo han convertido en una figura ampliamente reconocida dentro y fuera del país.

La felicitación de Chivas a Chicharito Hernández

“¡Feliz cumpleaños, @CH14_! Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor en tu día”, fue el mensaje que le hizo llegar el Club Deportivo Guadalajara a Javier Hernández.