El entrenador inglés rompió el silencio rumbo a la próxima Copa del Mundo y compartió su visión sobre la preparación de su equipo.

La Selección de Inglaterra ya tiene la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que compartirá grupo con Croacia, Ghana y Panamá.

A pocos días de iniciar su camino mundialista, el entrenador Thomas Tuchel ofreció declaraciones que no pasaron desapercibidas y envió un mensaje que ha sido interpretado como una advertencia para selecciones como México.

“Cuando volví a conectar con los partidos y organicé nuestras sesiones de entrenamiento y reuniones para volver a conectar al equipo en Florida con lo que ya habíamos construido, vi mucha calidad”, dijo para SKY Sports.

“No estamos acostumbrados a este tipo de calor y humedad, ni siquiera a la altitud si jugamos en México. Habrá muchos retos en este Mundial. El calor es uno de ellos, pero ya estamos preparados”, agregó.

¿México se enfrentará en el Mundial a Inglaterra?

Cabe destacar que, una vez concluida la Fase de Grupos, México e Inglaterra podrían cruzarse en las rondas de eliminación directa. Dependiendo de las posiciones en las que finalicen dentro de sus respectivos sectores y de la combinación de resultados en el torneo, ambas selecciones tendrían la posibilidad de enfrentarse en unos hipotéticos Dieciseisavos o incluso Octavos de Final, protagonizando uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo 2026