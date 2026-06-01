La Selección de Inglaterra ya tiene la mira puesta en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que compartirá grupo con Croacia, Ghana y Panamá.
A pocos días de iniciar su camino mundialista, el entrenador Thomas Tuchel ofreció declaraciones que no pasaron desapercibidas y envió un mensaje que ha sido interpretado como una advertencia para selecciones como México.
“Cuando volví a conectar con los partidos y organicé nuestras sesiones de entrenamiento y reuniones para volver a conectar al equipo en Florida con lo que ya habíamos construido, vi mucha calidad”, dijo para SKY Sports.
“No estamos acostumbrados a este tipo de calor y humedad, ni siquiera a la altitud si jugamos en México. Habrá muchos retos en este Mundial. El calor es uno de ellos, pero ya estamos preparados”, agregó.
¿México se enfrentará en el Mundial a Inglaterra?
Cabe destacar que, una vez concluida la Fase de Grupos, México e Inglaterra podrían cruzarse en las rondas de eliminación directa. Dependiendo de las posiciones en las que finalicen dentro de sus respectivos sectores y de la combinación de resultados en el torneo, ambas selecciones tendrían la posibilidad de enfrentarse en unos hipotéticos Dieciseisavos o incluso Octavos de Final, protagonizando uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo 2026