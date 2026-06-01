Chivas estaría detrás del fichaje de Denzell García para el Apertura 2026. Mientras se habla del interés del Guadalajara por la joya mexicana, revelan por qué FC Juárez no quiere a Tiba Sepúlveda como parte de pago.

Uno de los grandes objetivos que tiene Chivas en este mercado de pases es contratar a figuras como Denzell García y Kevin Castañeda, y desprenderse de jugadores que no entran en planes. Uno es Gilberto Sepúlveda, a quien ponían dentro de la negociación para que el Guadalajara se quede con el futbolista de FC Juárez.

En medio de la gran cantidad de rumores que hay sobre la posible llegada del mediocampista y con jugadores como parte de pago, César Huerta destapó por qué el Tiba no entra en la ecuación. El periodista de Diario AS señaló que el canterano del Guadalajara no le cierra a los Bravos porque gana más del doble que Denzell García.

En el mismo reporte, Huerta señaló que el otro gran problema que tiene Chivas con Gilberto Sepúlveda es el contrato que le hicieron. El Guadalajara decidió hacerle un contrato de renovación por cuatro años más, por lo que le queda un vínculo con el equipo de la Perla Tapatía por un año y medio más. Por esta razón, el reconocido insider del Rebaño Sagrado comentó que será difícil que salga en este libro de pases porque no va a querer bajar sus pretensiones.

Gilberto Sepúlveda no entra en planes de Chivas. (Foto: IMAGO7)

A su vez, en el mismo informe, el periodista de Diario AS explicó que por esta razón será complicado ver tanto a Tiba como a Érick Gutiérrez como parte de pago para fichar a jugadores como Denzell García por el simple hecho de revivir a un jugador que no tiene un gran presente. Sin embargo, Huerta comentó que por el salario Miguel Tapias podría entrar.

¿Qué jugadores no entran en los planes de Chivas?

Tras el Clausura 2026, Gabriel Milito tiene claro que no contará con la siguiente lista de jugadores para el Apertura 2026 por el nivel y problemas con el entrenador. De momento se sabe que el técnico argentino no cuenta con Eduardo García, Gilberto Sepúlveda, Diego Ochoa, Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Teun Wilke.