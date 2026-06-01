Uno de los futbolistas que saldría de Chivas en este mercado de pases es Miguel Tapias. El objetivo del Guadalajara es bajar la masa salarial del equipo.

Uno de los futbolistas que no entra en planes para el Apertura 2026 y que ya tendría varios interesados para ficharlo es Miguel Tapias. El Guadalajara pagó menos de dos millones de dólares por él, pero lo que busca con su venta es bajar la alta masa salarial que tiene en la plantilla rojiblanca.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado quiere tener un gran equipo, pero lo quiere hacer de forma ordenada. El objetivo es realizar importantes contrataciones sin dinamitar la estructura que mantiene todo de pie, por lo que quiere acomodar a todos los jugadores que no son tenidos en cuenta por el entrenador.

Uno de los futbolistas que no es tenido en cuenta por Gabriel Milito para el Apertura 2026 es Miguel Tapias, quien sería pretendido por Pachuca y Pumas. El defensa de 29 años llegó al Rebaño Sagrado en el Clausura 2025 proveniente de Minnesota United de la MLS en plena crisis deportiva.

Miguel Tapias no entra en planes de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Para lograr su fichaje el Guadalajara pagó entre 1.5 y 2 millones de dólares para quedarse con el futbolista formado en Hidalgo. La idea del Rebaño Sagrado no sería recuperar el dinero invertido, sino bajar la masa salarial de la plantilla. Jesús Bernal detalló esta tarde que este es el principal problema que tiene la directiva al momento de acomodar los jugadores como el zaguero, mientras que Futboltuber destacó que los elementos saben que jugador que no entra en planes termina congelado como sucedió con Eduardo García y Leonardo Sepúlveda que fueron cepillados por nivel.

¿Qué jugadores no entran en los planes de Chivas?

Tras el Clausura 2026, Gabriel Milito tiene claro que no contará con la siguiente lista de jugadores para el Apertura 2026 por el nivel y problemas con el entrenador. De momento se sabe que el técnico argentino no cuenta con Eduardo García, Gilberto Sepúlveda, Diego Ochoa, Miguel Tapias, Leonardo Sepúlveda, Érick Gutiérrez y Teun Wilke.