El Club Deportivo Guadalajara no dejó pasar la fecha y dedicó unas palabras especiales a Chicharito Hernández en la celebración de su cumpleaños.

Chivas no dejó pasar una fecha especial para uno de los futbolistas más importantes surgidos de su cantera. Y es que este domingo, el Club Deportivo Guadalajara felicitó a Javier “Chicharito” Hernández por su cumpleaños a través de sus redes sociales, donde le dedicó un breve, pero emotivo mensaje que rápidamente llamó la atención.

“¡Feliz cumpleaños, @CH14_! Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor en tu día”, publicó el Rebaño Sagrado.

Cabe mencionar que el mensaje estuvo acompañado de una imagen del delantero, quien actualmente se encuentra sin equipo tras su segunda etapa en Verde Valle.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones por parte de los seguidores de Chivas, quienes aprovecharon la ocasión para enviar sus propias felicitaciones al histórico futbolista mexicano.

La trayectoria de Chicharito Hernández

Chicharito Hernández debutó profesionalmente con el Club Deportivo Guadalajara en 2006 y fue pieza clave en el equipo que alcanzó las Semifinales de la Copa Libertadores 2005 y posteriormente peleó los primeros puestos de la Liga MX.

Sus destacadas actuaciones le abrieron las puertas del futbol europeo, donde defendió los colores de clubes históricos como Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen.