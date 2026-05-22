La Hormiga es considerado como la máxima promesa goleadora del Tricolor para el mediano y largo plazo, por lo que siguen vinculándolo con el exjugador del Manchester United.

Armando González no solamente es el delantero estelar de Chivas y de la Liga MX, sino que es la máxima esperanza goleadora para el futuro de la Selección Mexicana, por lo que recurrentemente se le buscan similitudes con otros delanteros, en donde las comparaciones más frecuentes son con Chicharito.

Desde que debutó en el primer equipo del Guadalajara y comenzó a anotar goles, las comparaciones con Javier Hernández se han vuelto una constante, en donde ahora, en el amistoso de México contra Ghana habría realizado un sutil homenaje al histórico goleador.

Y es que para el partido contra los africanos, la Hormiga sorprendió al saltar al terreno de juego, ya que apareció con el jersey número 14, dorsal que ha sido emblemático para el Chicharito a lo largo de su carrera.

Hay que recordar que Armando González suele utilizar el número 34 debido a que era el que utilizaba su padre cuando estaba en activo; sin embargo, para la justa Mundialista no puede usar ese dorsal, ya que debe ser del 1 al 26, por lo que habría elegido el 14.

La Hormiga reclamó una acción al Piojo (IMAGO 7)

Chicharito, el mentor de la Hormiga dentro de Chivas

Desde que Javier Hernández regresó al Guadalajara en enero del 2024, se asumió como el maestro de Armando González, acompañándolo en todo su proceso de consolidación con consejos y apoyo en los buenos y malos momentos en el chiverío.

Chicharito da consejos a la Hormiga tras salir de cambio (IMAGO 7)

¿Cuándo se jugará el debut de México vs. Sudáfrica en el Mundial 2026?

El primer partido de la Selección Mexicana también marcará el arranque de toda la Copa del Mundo 2026, por lo que durante el choque contra Sudáfrica, los ojos del planeta entero estarán puestos en dicho compromiso, el cual se disputará el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca, duelo que está pactado a arrancar a las 13 horas, tiempo del centro de México.