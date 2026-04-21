Chivas está por encarar su penúltimo partido de la fase regular del Clausura 2026 cuando visite al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria; sin embargo, en plena entrevista con Armando González se demostró el buen ambiente que existe dentro del vestidor rojiblanco.

Mientras la Hormiga le dedicó unos minutos a Chivas TV con una entrevista previo al choque contra los hidrocálidos, Richard Ledezma se apareció frente a la cámara e interrumpió la charla de una manera muy divertida.

Mientras le cuestionaban al goleador del Guadalajara sobre la posibilidad del bicampeonato de goleo, Ledezma se atravesó y aseguró: “va a ganar”, ocasionando la risa de Armando González y hasta del entrevistador.

“Voy partido a partido, jugada a jugada y gracias a Dios tengo esta oportunidad de volver a quedar campeón de goleo. Trato de vivir día a día y eso es lo que me da para meter gol”, declaró el atacante rojiblanco.

Hormiga no vislumbra partido fácil contra Necaxa

“Muy feliz de estar aquí, en mi casa. Extraño mucho Aguascalientes, entonces venir aquí y poder jugar es muy algo muy especial para mí. Nunca he jugado en este estadio.

“No hay rivales fáciles. Eso de que somos superiores, eso no existe. Todos los equipos nos quieren ganar, no conozco a un equipo que no quiera ganar. Todos los partidos son a muerte, no hay rival fácil y todos los tomamos con la misma seriedad”, concluyó la Hormiga.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa por la jornada 16 del Clausura 2026?

El Clausura 2026 ha entrado a su última semana de fase regular, por lo que el torneo tendrá la última jornada doble, por lo que el duelo entre tapatíos e hidrocálidos se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en la cancha del Estadio Victoria, duelo que arrancará en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México.